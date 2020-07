Accordo tra Siria e Iran: piano di difesa per contrastare gli attacchi aerei israeliani (Di giovedì 9 luglio 2020) Damasco, 9 lug – Ieri a Damasco, il capo di stato maggiore delle forze armate Iraniane Mohammad Hossein Baqeri e il ministro della difesa Siriano Ali Abdullah Ayyub, hanno firmano un Accordo bilaterale finalizzato a rafforzare la cooperazione militare tra i due Paesi, in particolare per quanto concerne la difesa dello spazio aereo Siriano da attacchi ostili. “Rafforzeremo i sistemi di difesa aerea della Siria per consolidare la cooperazione militare tra i due Stati”, ha riferito mercoledì il capo di stato maggiore delle Forze armate Iraniane, il generale Hossein Mohammad Baqeri, in una conferenza stampa a Damasco, dopo aver incontrato il ministro della difesa ... Leggi su ilprimatonazionale

La giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha siglato un accordo con le Università di Parma, Modena-Reggio Emilia, Bologna e Ferrara che sancisce la possibilità di assunzione dei medici specializzandi ...

La presidente della Commissione d’inchiesta sulle banche, Carla Ruocco, esponente del Movimento Cinquestelle apre a una banca pubblica del Sud e alla nazionalizzazione di Mps. Un tema su cui non nasco ...

