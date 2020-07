Ultime Notizie Roma del 08-07-2020 ore 12:10 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio accolgo con favore la possibilità di svolgere test sierologici su tutto il personale scolastico in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico così la ministra per l’istruzione Lucia Azzolina settima commissione al Senato dopo l’edizione del primo luglio e sulle iniziative di competenza del ministero connesse all’emergenza epidemiologica covid 19 e sulla via del prossimo anno scolastico Inoltre a procedure concorsuali concluse sarà garantita all’immissione in ruolo di 78000 docenti ma facciamo il punto con il presidente del sindacato ANIEF Marcello pacifico in via di approvazione definitiva presso la Camera dei Deputati in aula con la fiducia arrivo un testo chi verso da quello per il come era stato presentato nel decreto leggehai ... Leggi su romadailynews

fanpage : L’Oms ammette: “È possibile che il virus si diffonda anche nell’aria” - Open_gol : In caso di vittoria alla Casa Bianca, farà tornare gli Stati Uniti nell’Oms, dice l’ex vicepresidente dell’amminist… - fanpage : Usa fuori dall'Oms, Trump informa il Congresso e l'Onu - reaccionarioar : ULTIME NOTIZIE : CAMORRA A ROMA. Arrestato anche il fratello della compagna Monica Cirinnà, Senatrice del PD, possi… - SaxSan2 : RT @BombeDiVlad: #LBDV on air?? ??Oggi dalle 17 alle 18 a @TeleClubItalia e sulla pagina fb di @ClubNapoliNews sarà ospite di @molarolandia… -