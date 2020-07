Tottenham: quattro giornate di squalifica a Dier, aveva litigato con un tifoso in tribuna (Di mercoledì 8 luglio 2020) Eric Dier dovrà saltare le prossime quattro giornate di Premier League, oltre a pagare una multa di 45 mila euro, per essere salito in tribuna a litigare con un tifoso durante il match di FA Cup tra il suo Tottenham e il Norwich. Il centrocampista degli Spurs si era diretto verso il sostenitore in tribuna per rispondere a presunte provocazioni. Dier potrà scendere in campo solamente nell’ultima giornata di campo, quando il Tottenham sfiderà il Crystal Palace. Leggi su sportface

sportface2016 : #Tottenham - Quattro giornate di squalifica per Eric #Dier - Consuelo_Motta : Tottenham, lite con un tifoso a marzo: quattro giornate di squalifica per Eric Dier, Mou non ci sta… - FedericBlabla : @Yuro_23 @Cadelux Chelsea aveva quattro squadre più forti davanti. Senza parlare del city , hai presente la rosa del Tottenham? Ed arsenal? - Max_Alle : RT @JedHemlock: @Ecatetriformis Più Biraghi e Lazaro (che prima ha voluto, poi ha cacciato). Quattro giocatori dalla Premier League (2 dal… - Ecatetriformis : RT @JedHemlock: @Ecatetriformis Più Biraghi e Lazaro (che prima ha voluto, poi ha cacciato). Quattro giocatori dalla Premier League (2 dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham quattro Tottenham, Dier squalificato e multato per la lite con un tifoso a marzo Corriere dello Sport.it CALCIO, TOTTENHAM: DIER MULTATO E OUT 4 SETTIMANE PER LITE CON TIFOSO

Il centrocampista del Tottenham Eric Dier e' stato squalificato per quattro partite e multato di circa 45 mila euro per essere salito in tribuna a litigare con un tifoso. Il fatto e' avvenuto a marzo, ...

Tottenham, Dier: scontro con il tifoso del Norwich, ecco la squalifica

La giustizia può essere lenta, molto lenta, ma alla fine arriva. Nel caso di Eric Dier ci sono voluti circa quattro mesi, ma con la crisi causa Covid-19 le tempistiche sono saltate un po’ ovunque. Ma ...

Il centrocampista del Tottenham Eric Dier e' stato squalificato per quattro partite e multato di circa 45 mila euro per essere salito in tribuna a litigare con un tifoso. Il fatto e' avvenuto a marzo, ...La giustizia può essere lenta, molto lenta, ma alla fine arriva. Nel caso di Eric Dier ci sono voluti circa quattro mesi, ma con la crisi causa Covid-19 le tempistiche sono saltate un po’ ovunque. Ma ...