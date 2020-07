Scooter elettrici a noleggio per le consegne dei negozi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Apre in città un «Deliverent point» dove i commercianti possono noleggiare uno Scooter elettrico per fare le consegne. L’iniziativa è di Askoll (in sinergia con altri partner) che a Bergamo (in via Borgo Palazzo, da «Oscar Valenti») e in altre otto città ha attivato punti noleggio con una flotta complessiva di 50 Scooter elettrici (in versione cargo, refrigerato o riscaldato in base alle necessità). Leggi su ecodibergamo

infoiteconomia : Bonus scooter elettrici, quali acquistare - infoiteconomia : Consigli per gli acquisti: 7 moto e scooter elettrici da comprare con gli ecobonus - infoiteconomia : Milano, al via gli incentivi per moto e scooter elettrici - gianbasilio : RT @vaielettrico: Con i due modelli di FD Motors sono oltre 90 gli scooter elettrici nel nostro LISTINO FACILE. I nuovi entrati sono l'F3E… - nonsischerzapiu : Tra Coronavirus ancora in circolazione e caldo proibitivo Milano è ormai piuttosto silenziosa. Unico rumore percepi… -