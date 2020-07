Rugby: morto Gilbert Doucet, vinse lo scudetto a Roma (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il mondo del Rugby piagne Gilbert Doucet. morto in Francia l’ex allenatore che a Roma nel 2000 conquistò uno storico titolo battendo L’Aquila. Il mondo del Rugby si stringe attorno alla famiglia Doucet. È morto nella giornata di oggi l’ex allenatore Gilbert Doucet, tecnico che verrà ricordato a Roma per essere riuscito a laurearsi campione d’Italia con i capitolini. Riuscì a battere in un Flaminio con 15 mila spettatori l’Aquila. Fatale per lui un attacco di cuore. Aveva 64 anni ed è morto nei pressi di Tolone. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, i dati dell’ultimo ... Leggi su bloglive

