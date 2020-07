Roma favorita, per il Parma parla solo Lucarelli: “Rigore netto, non siamo gli scemi del villaggio!” (Di giovedì 9 luglio 2020) Alessandro Lucarelli, club manager del Parma, ha parlato ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta del suo Parma, ma soprattutto l'episodio che ha visto Mancini protagonista: "Parlo io per evitare altre squalifiche. Leggi su tuttonapoli

Alessandro Lucarelli, club manager del Parma, ha parlato ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta del suo Parma, ma soprattutto l'episodio che ha visto Mancini protagonista: "Parlo io per evit ...

La Roma è la squadra che ha guadagnato più punti da situazione ... Entrambi gli assist di Bruno Peres in questo campionato hanno favorito il gol di Mkhitaryan. Juraj Kucka ha segnato più gol con il ...

