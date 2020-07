Roma: aggressione ad Alice Tarquini, la rabbia di Zangrillo (Fdi): “Non leggerete la notizia sui media di regime” (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’uomo di origine indiana che ha aggredito Alice è in stato di fermo ed è stato denunciato. Monta la rabbia nel quartiere a sud di Roma. Mentre Zangrillo denuncia il silenzio dei grandi media sul caso. Il colpo brutale, il dolore e il tremendo schianto. Non ricorda altro, la giovane Alice Tarquini, 32enne di Roma, … L'articolo Roma: aggressione ad Alice Tarquini, la rabbia di Zangrillo (Fdi): “Non leggerete la notizia sui media di regime” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

obbedirepoco : RT @valigiablu: Condannati a cinque anni e mezzo Giuliano Castellino e Vincenzo Nardulli, i due neofascisti accusati dell'aggressione agli… - GiuUngaro : RT @RadioSavana: Roma, ragazza italiana rischia di perdere occhio dopo brutale aggressione a sassate da parte di #risorsaINPS clandestino.… - merlino53 : @stanzaselvaggia Deferita da chi??? Senaldi? Feltri??? Giordano??? Sallusti??? La lista è lunga e poi, quale sarebb… - robfer2010 : RT @RadioSavana: Roma, ragazza italiana rischia di perdere occhio dopo brutale aggressione a sassate da parte di #risorsaINPS clandestino.… - pissi_marini : RT @RadioSavana: Roma, ragazza italiana rischia di perdere occhio dopo brutale aggressione a sassate da parte di #risorsaINPS clandestino.… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma aggressione

È arrivata la condanna per il marocchino di 41 anni che, il 25 marzo scorso, in preda ai fumi dell’alcool, aveva sputato addosso ai carabinieri. Dieci mesi di carcere senza la condizionale. L’aggressi ...Enzo Salvi, dopo l’aggressione che ha visto coinvolto anche il suo pappagallo, è apparso in tv per raccontare l’esperienza traumatica: ecco come sta oggi. Enzo Salvi, lo scorso 29 giugno, è stato aggr ...