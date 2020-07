“Per onestà”. Massimo Boldi, il colpo di scena con la ‘baby fidanzata’ Irene. Cosa è successo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Massimo Boldi, la notizia della rottura con Irene Fornaciari corre veloce e spiazza tutti. Ospiti nel salotto di Mara Venier, la coppia aveva di recente accennato alla possibilità di convolare a nozze. Eppure, pare che sia stata una decisione del noto comico, ormai 74enne, quella di lasciare la sua Irene. La motivazione è stata resa nota al settimanale Oggi per bocca di Boldi in persona. Durante il periodo di lockdown, la coppia ha vissuto a distanza. Lo avevamo appreso da Massimo Boldi quando ha affermato tutto durante un’intervista rilasciata su Libero Quotidiano: “Ho 74 anni, anche se ne dimostro sessanta, sto bene e trom**. Un mese fa, anzi di più, abbiamo fatto l’ultimo weekend insieme e le ho detto: ‘Non ci vedremo più, sento l’odore di imbroglio’. Meno male ci sono i telefoni”. ( dopo la ... Leggi su caffeinamagazine

CWalter1601 : @GiuseppeConteIT @antoniocostapm @EUCouncil Ecco bravo... si faccia un giro per Lisbona citta' pulita, funzionale,… - antonio18c1 : @Linerazzurra Per 'onestà intellettuale', Valentina ci mette anche meno... - nonnamiky55 : Mule',in questo paese il 'diritto' è sempre a senso unico!!!,i vs rappresentanti sono tutti al gabbio per onestà! I… - 25gennaio1 : #omnibusla7 PER ONESTA' LE GENERAZIONI PERSE SONO MOLTE NON SOLO QUESTA, VEDIAMO TUTTI QUELLI CHE SE SONO ANDATI N… - marcuspascal1 : @ClaudioSeganti1 Visto come ha educato i familiari farebbe bene a lasciare il senato per coerenza ora , qualsiasi p… -

Ultime Notizie dalla rete : “Per onestà” Floris «Salvini ora è fuori fuoco. E il governo vivrà solo con un passo più lungo» Corriere della Sera