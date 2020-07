Oro a ruba, valori ai massimi dal 2011 (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’oro supera la soglia di 1.800 dollari l’oncia, raggiungendo così i livelli massimi dal novembre del 2011. Le quotazioni hanno toccato, un massimo a 1.801,50 dollari. “Con i casi di coronavirus che superano i 10 milioni e che sono in aumento, gli investitori guardano all’oro per proteggersi contro gli effetti di un ulteriore shutdown. La ripresa delle tensioni tra Washington e Pechino è poi un altro elemento a supporto”, commenta John Plassard, Investment Specialist del Gruppo Mirabaud. Inoltre, rileva, “sono emersi nuovi elementi che spingono il trend positivo del metallo giallo. Il primo è il ‘fattore contrarian’. Gli investitori professionali, a differenza di quelli retail, stanno attualmente scommettendo contro il metallo giallo, considerato che l’interesse nel breve termine è superiore al 50%”. Leggi su huffingtonpost

