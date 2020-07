Milano, arrestato per propaganda Isis: “ Grazie Allah per il Covid” (Di mercoledì 8 luglio 2020) A Milano, un uomo è stato arrestato con l’accusa di fare propaganda sul web a favore dell’Isis. L’inchiesta ha inoltre svelato altri particolari che vanno oltre le sue azioni su internet. Il comando provinciale di Milano e i carabinieri del Ros hanno emesso un’ordinanza di custodia cautelare a carico di un 38enne italiano. Questi è … L'articolo Milano, arrestato per propaganda Isis: “ Grazie Allah per il Covid” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

