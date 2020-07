Lecce, Sticchi Damiani: “Contro la Lazio vittoria importante che dà fiducia, sono un tifoso del Napoli” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss della vittoria del club pugliese ai danni della Lazio, nel match valido per la 31esima giornata di Serie A 2019/2020: “Una vittoria preziosa che dà entusiasmo e fiducia alla squadra e all’ambiente, oltre che punti importanti. Non so se al termine del match Patric abbia chiesto scusa a Donati o meno. Eravamo stravolti. Napoli e Atalanta sono le squadre più in forma del campionato – ha proseguito il patron del Lecce – Tifo gli azzurri da sempre in quanto squadra del sud“. Leggi su sportface

