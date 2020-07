L’attore indiano Susheel Gowda è morto a 32 anni: era la star di Anthapura (Di mercoledì 8 luglio 2020) Susheel Gowda si è suicidato all’età di 32 anni. L’attore indiano ha interpretato la serie Tv Anthapura e stava per uscire un film dal titolo Salaga. L’attore si è suicidato nella sua città natale, Madya, ieri, 7 luglio 2020. La notizia ha fatto immediatamente il giro dei social in India. Susheel Gowda: i film L’attore indiano era anche istruttore di fitness. Stava lavorando anche per fare una carriera nell’industria cinematografica. Nel film Salaga, che uscirà dopo la sua morte, interpreta un agente di polizia. L’attrice Amita Ranganath, che ha lavorato con lui, lo ha ricordato così sui social network. “Non riesco ancora a credere che non ci sia ... Leggi su nonsolo.tv

