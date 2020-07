Grancio: Roma ha altri problemi a cui pensare (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma – “Il sindaco di Roma invece di affrontare le emergenze sociali e le altre priorita’ che sempre piu’ colpiscono la citta’, continua a pensare al progetto dello stadio a Tor di Valle”. È quanto dichiara Cristina Grancio, capogruppo del Misto in Assemblea capitolina, in merito alle notizie riportate dagli organi di informazione sui nuovi sviluppi relativi allo stadio della Roma. “Un’opera privata con ancora tanti lati oscuri da chiarire- spiega Grancio- dai processi in corso all’inchiesta della Corte dei Conti, all’iter procedurale in totale mancanza di trasparenza e partecipazione, con una due diligence redatta dallo stesso Dipartimento che dovrebbe essere controllato. Oggi aspettiamo di leggere questa nuova due ... Leggi su romadailynews

mariavenera2 : RT @DonatoRobilotta: La cons. #Grancio ex 5 stelle attacca la #Raggi dicendo che #Ama rallenta il porta a porta perché la Sindaca sarebbe f… - DonatoRobilotta : La cons. #Grancio ex 5 stelle attacca la #Raggi dicendo che #Ama rallenta il porta a porta perché la Sindaca sarebb… -

Ultime Notizie dalla rete : Grancio Roma Grancio: Roma ha altri problemi a cui pensare RomaDailyNews Zingaretti umilia Raggi: Enrico Gasbarra è il top manager ideale per l'Eur

Devo le mie scuse a Enrico Gasbarra per aver ironizzato sulla sua nomina a consulente del Ministro Gualtieri proprio da queste pagine digitali, qualche settimana fa. Mi chiedevo - e chiedevo ai lettor ...

Templi, poesia e miti: Agrigento festeggia 2600 anni di storia

"Gli agrigentini mangiano e bevono come se dovessero morire domani, ma costruiscono come se dovessero vivere in eterno " . Così scriveva, nella sfarzosa Akragas del V secolo avanti Cristo, il filosofo ...

Devo le mie scuse a Enrico Gasbarra per aver ironizzato sulla sua nomina a consulente del Ministro Gualtieri proprio da queste pagine digitali, qualche settimana fa. Mi chiedevo - e chiedevo ai lettor ..."Gli agrigentini mangiano e bevono come se dovessero morire domani, ma costruiscono come se dovessero vivere in eterno " . Così scriveva, nella sfarzosa Akragas del V secolo avanti Cristo, il filosofo ...