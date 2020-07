Gennaro Gattuso in conferenza stampa dopo Genoa-Napoli: “Siamo a -12 e non possiamo avere tutto questo svantaggio a questo punto della stagione” (Di giovedì 9 luglio 2020) Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta contro il Genoa. “Mi ero preoccupato, loro si giocano tantissimo ed è normale che venire qui non è mai facile, è un campo molto difficile ma noi stiamo bene. Il rammarico è l’inizio del secondo tempo, come a Bergamo. Non siamo scesi in campo per 7-8 minuti e dobbiamo correggere questo piccolo difetto. Sono contento di chi ha giocato, di chi è entrato. Questa squadra è fatta da grandi giocatori, molti giovani che possono diventare ancora più forti, ma bisogna considerare che siamo a -12 e non possiamo avere tutto ... Leggi su calciomercato.napoli

