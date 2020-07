Frey su Ribery: “Mi ha detto che resterà alla Fiorentina” (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’ex portiere della Fiorentina, Sebastien Frey ha rilasciato un’intervista a Radio Toscana. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni. “Non ha mai pensato di andare via da Firenze. Posso parlare a suo nome perché ci ho parlato questa mattina. Ha detto che prenderà delle decisioni per difendere la propria famiglia ma mi ha detto con convinzione che lui ama la città e rispetta la Fiorentina.” Foto: L’Equipe L'articolo Frey su Ribery: “Mi ha detto che resterà alla Fiorentina” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

