Frappè al melone: la ricetta rinfrescante e golosa (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il frappè al melone è un dessert fresco e gustoso da assaporare nelle giornate calde estive. Con pochi e semplici ingredienti, è ottimo per tutti i palati. Vediamo la ricetta del frappè al melone Il frappè al melone è un dessert fresco e gustoso da assaporare nelle giornate calde estive. Con pochi e semplici ingredienti, il frappé è ottimo per tutti i palati ed può essere proposto come dessert dopo i pasti oppure può essere una fresca merenda. Una bevanda rinfrescante e delicata, preparata con latte freddo, gelato, melone, zucchero e ghiaccio. Tutti gli ingredienti vengono frullati insieme per ottenere una bibita cremosa e dissetante, ideale da gustare in un pomeriggio estivo in compagnia di amici o parenti. La ... Leggi su bloglive

