Forteto, Donzelli: il Tribunale dei Minori affidò i bambini a dei pregiudicati. Accertato da due Commissioni (Di mercoledì 8 luglio 2020) ”I fatti gravi sono che per 30 anni il Tribunale dei Minori di Firenze ha continuato ad affidare bambini al Forteto nonostante i capi della comunità fossero già stati condannati con sentenze passate in giudicato. Non certo le dichiarazioni vere e comprovate della dottoressa Galeotti, magistrato grazie al quale la verità su questo terribile caso è potuta emergere e Rodolfo Fiesoli pagare, pur tardivamente, un conto con la giustizia”. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, commentando le parole del presidente del Tribunale dei Minori di Firenze Luciano Trovato, che ha definito “gravi” e “offensive” alcune dichiarazioni rese dal sostituto procuratore Ornella Galeotti in ... Leggi su secoloditalia

