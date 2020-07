F’Orme Osteria – Roma (Di giovedì 9 luglio 2020) F’Orme Osteria Via Michelangelo Caetani, 8 – 00044 Roma Tel. 06/9416990 Sito Internet: www.formeOsteria.com Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 10/17€, primi 10/15€, secondi 15/18€, dolci 6€ Giorno di chiusura: mai OFFERTADopo il buon ingresso in guida dello scorso anno, questo bel ristorante di Frascati mostra ulteriori passi in avanti, diventando di fatto una delle mete da non perdere nella ristorazione dei Castelli. Merito di una felice mano in cucina messa al servizio di una proposta intrigante che si basa su ottime materie prime, intuibili già all’arrivo grazie all’esposizione sul lungo bancone di oli, formaggi e salumi. Chi viene qui per la prima volta può optare per il conveniente percorso degustazione a 45€, vincolante però per ... Leggi su secoloditalia

