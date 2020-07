Fondi per interventi nelle scuole, ammesso anche il comune di Angri (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAngri (sa) – anche il comune di Angri è stato ammesso al finanziamento per gli interventi di riqualificazione degli edifici scolastici. Si tratta del Programma Operativo Nazionale che ha come obiettivo di realizzare interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19. Al comune di Angri è stato riconosciuto un finanziamento di 160.000 euro. Soddisfatto per la buona notizia il sindaco Cosimo Ferraioli. “Il nostro impegno è sempre alto e pone nella cultura e nell’istruzione le sue radici più profonde!“. L'articolo Fondi per interventi nelle scuole, ammesso anche il comune di Angri proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Rinviato, dal consiglio comunale di Erice, l’esame della proposta di atto di indirizzo dell’amministrazione per lo stanziamento di un fondo straordinario massimo di 180.000 euro da destinare ...

Ragusa - L’Associazione nazionale commercialisti Ragusa interviene per fare chiarezza sulla circolare dell’Agenzia delle Entrate da cui sembrerebbe che il contributo a fondo perduto previsto dal cosid ...

