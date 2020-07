E se Vettel tornasse in Red Bull? Tutti gli indizi conducono Seb a… Milton Keynes (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sebastian Vettel sfoglia la margherita: anno sabbatico o nuova avventura dopo la Ferrari? Le strade percorribili dal tedesco sono solamente due, ma per intraprendere la seconda c’è bisogno di un progetto interessante e vincente, che non lo releghi nelle retrovie dello schieramento. Mark Thompson/Getty ImagesChiuse le porte in Mercedes, dove è quasi scontata la conferma in blocco di HaMilton e Bottas, nelle ultime settimane si è aperto qualche spiraglio per un clamoroso ritorno di Vettel alla Red Bull, scuderia con cui ha vinto consecutivamente i suoi quattro titoli mondiali. Chris Horner è sempre stato molto categorico nel definire impossibile questa eventualità, ma Helmut Marko negli ultimi giorni è sembrato più morbido rispetto al team principal. “Al momento abbiamo contratti con Verstappen e con Albon, ma in F1 tutto ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Vettel tornasse F1, Pagelle GP Austria 2020: Bottas vince con merito, Leclerc infiamma la gara, Norris stupisce, Hamilton spreca OA Sport Sebastian Vettel verso l'anno sabbatico: perché il ritorno di Alonso in F1 alla Renault frega il tedesco

Il ritorno di Fernando Alonso in Formula 1, clamoroso, è un brutto scherzo a Sebastian Vettel. Il pilota spagnolo, lontano dal Mondiale dal 2018 (era in McLaren) guiderà fino al 2021 la Renault. Il du ...

Formula 1: ufficiale, Fernando Alonso in Renault nel 2021 [Video]

Dopo le incessanti indiscrezioni delle ultime ore, è arrivata l'ufficialità: Fernando Alonso tornerà in Renault nella stagione 2021 di Formula 1. L'asturiano è stato scelto dalla Losanga per sostituir ...

