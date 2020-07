Coronavirus, aumentano i contagi (193), 71 in Lombardia e 49 in Emilia. Da ieri 15 le vittime (Di mercoledì 8 luglio 2020) Niente da fare, piuttosto che andare scemando, in questi ultimi giorni i contagi – complici anche quelli di ‘ritorno’ – sono addirittura cresciuti. Così, ci informa oggi la Protezione civile, rispetto da ieri ne son stai registrati ben 193 in più e di questi, cosa poco rassicurante, la metà sono lombardi (71), e 49 dall’Emilia Romagna. Intanto sono quattro le regioni italiane che non hanno registrato nuovi contagi. Si tratta di Molise, Umbria, Sardegna e Valle d’Aosta. Nelle ultime 24 ore invece i morti sono stati 15 morti: dall’inizio dell’emergenza sono così salite a 34.914. Il dato ‘positivo’ che caratterizza però le ultime 24 ore, è dato dagli 825 guariti, per un totale di 193.640. Calano anche le persone ... Leggi su italiasera

