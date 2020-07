Coronavirus, 15 morti e 193 nuovi positivi: uno su tre è in Lombardia. Zero malati gravi in 13 regioni (Di mercoledì 8 luglio 2020) Coronavirus i dati di oggi comunicati dalla Protezione Civile: risalgono i nuovi contagi di Covid-19, con i nuovi positivi che ieri erano 138, oggi sono 193 di cui 71 in Lombardia, il 36,7%... Leggi su leggo

fanpage : “Senza lockdown in Italia 500.000 morti per Coronavirus”, lo dice l’Ocse - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 208 nuovi contagi, otto morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino dell’8 luglio: 242.149 casi positivi e 34.914 morti - BlitzQuotidiano : Coronavirus, bollettino 8 luglio: altri 15 morti in 3 Regioni, +193 nuovi positivi - cronaca_news : Coronavirus, il bollettino dell'8 luglio, 193 nuovi contagi e 15 morti -