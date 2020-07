Calciomercato – Affari e trattative 8 luglio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Calciomercato ricco di altri Affari e trattative anche in questa giornata, che potrebbero avere sviluppi più concreti nel prossimo futuro. La Juve cerca due pedine conosciute da Sarri Nonostante la sconfitta di ieri contro il Milan in campionato, la Juve ha mantenuto 7 punti di vantaggio sulla Lazio e così con lo scudetto più vicino cerca di imbastire trattative per il prossimo anno. Per arrivare a Jorginho il club bianconero è pronto a proporre al Chelsea la stessa formula utilizzata per comprare Cuadrado dai blues (fu prestito oneroso a 5 milioni l’anno più riscatto finale) e questa potrebbe convincere il club inglese. Il totale al quale si dovrebbe arrivare è 45 milioni di euro, contro i 60 investiti dal Chelsea nel 2018. La Juventus continua a essere interessata anche ad Arkadiusz Milik, attaccante classe ’94 legato dal Napoli da ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Affari Juve, affari con il Chelsea: non solo Jorginho Calciomercato.com Osimhen sedotto da Napoli: ogni momento può essere buono per l'annuncio!

Victor Osimhen è stato a Napoli ed è rimasto impressionato dalla belle ...

Benevento, Llorente più di Younes. Idea Schwab a zero: ha un doppio vantaggio

Il Benevento pensa a Stefan Schwab in attesa di avere notizia su possibile affari col Napoli che coinvolgano l'attacco. Possibili nuovi affari sull'asse Napoli-Benevento. La società di Oreste Vigorito ...

