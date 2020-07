Barcellona, ufficiale: blindato il talento Rosanas. Avrà una clausola da 50 milioni (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Barcellona blinda un altro gioiello del settore giovanile. Infatti, nella giornata odierna, il club catalano ha annunciato il rinnovo di Sergi Rosanas, esterno classe 2001: “L’FC Barcelona e il giocatore Sergi Rosanas, del Juvenil A, hanno raggiunto un accordo per rinnovare il contratto, estendendo i loro legami con il club Barça per le prossime tre stagioni, fino al 2023. Il terzino destro catalano avrà una clausola risolutiva di 50 milioni di euro. Rosanas ha firmato il suo contratto al botteghino dello Stadio Johan Cruyff alla presenza del manager responsabile del Barça B, Xavier Vilajoana, e del segretario tecnico del calcio professionistico, Eric Abidal.” ÚLTIMA HORAAcord per a la renovació de ... Leggi su alfredopedulla

Basketcaffe : #Euroleague UFFICIALE ? ?? Derrick Williams @DWXXIII (F, USA, 91) lascia il Fenerbahce e firma con Valencia… - ChiaraBorzi : Dopo società che chiede ripescaggio nonostante un lodo e senza una rata pagata, in sinergia con una società senza s… - siciliabasket : Basket Barcellona, tifosi vogliono far ripartire il progetto. Lanciato un appello ufficiale -… - TuttoBasket : Nuovo Articolo: Colpaccio Gallarate: ufficiale l’ex Milano, Barcellona e NBA Alex Acker - ERYREY72 : RT @raffaelecaru: Ora che é ufficiale, posso dire due cose: 1) Il #Sanchez ammirato con Sampdoria e Barcellona poteva dare tanto ma tanto… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona ufficiale UFFICIALE: Barcellona, blindato il giovane talento Sergi Rosanas. Clausola da 50 milioni TUTTO mercato WEB WRC 9 in arrivo il 3 settembre, pre-order aperti: ecco i bonus e i contenuti speciali

Dal 2023 i diritti di WRC passeranno a Codemasters: fino ad allora, però, resteranno nelle mani di Nacon e KT Racing, che oggi annunciano i bonus dedicati a chi effettuerà il pre-order (già aperti) e ...

Basket Latina, il primo ‘colpo’ per la nuova stagione: Luca Bisconti

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo annuale con l’atleta Luca Bisconti, che farà parte del roster nerazzurro nel campionato di Ser ...

Dal 2023 i diritti di WRC passeranno a Codemasters: fino ad allora, però, resteranno nelle mani di Nacon e KT Racing, che oggi annunciano i bonus dedicati a chi effettuerà il pre-order (già aperti) e ...La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo annuale con l’atleta Luca Bisconti, che farà parte del roster nerazzurro nel campionato di Ser ...