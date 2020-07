Adesca bambini sul web travestito da “Pippo”: il caso Jonathan Galindo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Adesca bambini sul web travestito da “Pippo”: il caso Jonathan Galindo. Dopo la Blu Whale challenge arriva un altro pericolo online per i più piccoli Quasi tutti ricordiamo con fervido terrore la vicenda della Blu Whale Challenge, la vicenda che portò alla morte di centinaia di bambini in diversi paesi del mondo (soprattutto in Russia). … L'articolo Adesca bambini sul web travestito da “Pippo”: il caso Jonathan Galindo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Sono 15 le regioni d’Italia dove sono scattati gli arresti per pedopornografia online. La Polizia Postale ha individuato una rete di pedofili su una nota piattaforma di messaggistica, dove scambiavano ...

Don Baldassare Meli. Il prete degli ultimi, lasciato solo dai primi

Ha ragione il vescovo Domenico Mogavero quando dice che è l’ora di raccogliere il testimone dell’eredità di don Baldassare Meli. Un’eredità “singolare, ricca, impegnativa”, ha aggiunto il vescovo nell ...

