A Lampedusa sbarca anche 'Pupi', il gatto giunto dall'Africa su un barcone (Di mercoledì 8 luglio 2020) Redazione 08/07/2020 Sicilia redazioneweb@agenziadire.com Adottato, sta bene ma per lui scatta quarantena antirabbica di 6 mesi

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa sbarca Tunisino espulso sbarca a Lampedusa: arrestato Grandangolo Agrigento Lampedusa, scatta la quarantena anche per il gatto-migrante "Pupi"

A bordo di una delle imbarcazioni arrivate a Lampedusa lo scorso 1 luglio, c'era anche un gatto. Anche l'animale, sbarcato insieme al migrante che lo aveva portato con sé dalla Tunisia, ha trascorso i ...

Lega di Matteo Salvini contro la Rai: “Paga 25mila euro per trasmettere un film su Carola Rackete”

La Lega di Matteo Salvini si scaglia contro la Rai. In un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale, il partito muove una precisa accusa all'azienda di Viale Mazzini. Secondo quanto sostiene, la ...

