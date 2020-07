Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2020 ore 19:45 (Di martedì 7 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 7 LUGLIO 2020 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RISOLTO L’INCIDENTE, IL TRAFFICO E’ REGOLARE TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA LAURENTINA E TRA ARDEATINA E APPIA SULLA VIA TIBURTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE TRA VIA MARCO SIMONE E VIA EINAUDI, NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA PALOMBARESE, TRA VIA MONTE BIANCO E VIA DI SANTA LUCIA, NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCORA CODE PER TRAFFICO SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO LINEA TRAM 14 RIPRISTINATA SULL’INTERO PERCORSO, MENTRE LE LINEE TRAM ... Leggi su romadailynews

