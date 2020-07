Venezia 2020: The Book of Vision, prodotto da Terrence Malick, apre la Settimana della Critica (Di martedì 7 luglio 2020) The Book of Vision, dramma in costume prodotto da Terrence Malick, inaugurerà la Settimana della Critica, sezione indipendente di Venezia 2020. The Book of Vision, dramma in costume prodotto da Terrence Malick e diretto dal regista italiano Carlo Hintermann, aprirà la Settimana della Critica, sezione indipendente di Venezia 2020, il 3 settembre. Nonostante le complicazioni dovute all'emergenza sanitaria, Venezia 2020 ha annunciato le novità contenute nelle sezioni ufficiali. Il festival si terrà, come previsto, dal 2 al 12 settembre e sarà il primo grande evento confermato in forma fisica al Lido, anche se in versione ridotta. Per quanto riguarda il film d'apertura della Settimana della Critica, The Book of Vision vede interpreti la star de Il trono di spade Charles Dance, ... Leggi su movieplayer

fattoquotidiano : Venezia, ora è la sabbia a mettere a rischio la prova generale del Mose: durante un test si bloccano (di nuovo) qua… - fattoquotidiano : 10 LUGLIO. MOSE DI VENEZIA - CI SARÀ ANCHE IL PREMIER CONTE Ciò che è accaduto una settimana fa, in un test prepa… - Agenzia_Ansa : Domenica riapre la #Fenice con un concerto per #Venezia e per il personale medico-sanitario #ANSA #coronavirus… - Beababa2 : RT @repubblica: Mostra di Venezia, al via dal 2 settembre: programma ridotto e schermi all'aperto - PaginaNuova : la REPUBBLICA - Mostra di Venezia, al via dal 2 settembre: programma ridotto e schermi all'aperto… -