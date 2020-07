Stefano De Martino, nuova frecciatina a Made in Sud: “Ma veramente frequenti Barbara d’Urso?” – VIDEO (Di martedì 7 luglio 2020) Per Stefano De Martino si è aperta ieri una nuova settimana in compagnia di Made in Sud, la trasmissione comica di Rai2 che lo vede alla conduzione insieme a Fatima Trotta. Ed ovviamente non sono mancate le battute sulla sua vita privata. Inevitabilmente è proprio Stefano uno dei protagonisti del gossip del momento, insieme alla... L'articolo Stefano De Martino, nuova frecciatina a Made in Sud: “Ma veramente frequenti Barbara d’Urso?” – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

