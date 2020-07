Serie A, campionato in tv d’estate un vero flop: persi 2 milioni di spettatori (Di martedì 7 luglio 2020) Il Covid ha sgonfiato il pallone che non solo non ha rotolato sul campo per tre mesi, ma quando ha ripreso a farlo in piena estate sui terreni di gioco di Serie A, nulla è stato come prima a giudicare dalla passione dei tifosi seduti davanti alla tv.TROPPA JUVE?caption id="attachment 987037" align="alignnone" width="1024" Juventus (getty images)/captionIl Fatto Quotidiano di oggi pone l’accento sullo share delle partite di Serie A, che sarebbe diventato ormai sempre più basso a causa di partite scontate, ritmi da amichevoli e orari improbabili, così come anche per via della Juventus ormai sempre più lanciata verso l’ennesimo Scudetto di fila. Una causa del flop potrebbe essere la corsa al titolo tricolore ormai monotona.Il quotidiano rimarca le partite scontate e i ritmi da amichevoli estive. "Se vi sta già venendo voglia di ... Leggi su itasportpress

