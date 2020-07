Quando arriva la Cassa Integrazione per i 2 milioni di lavoratori che aspettano da marzo? (Di martedì 7 luglio 2020) Quando arriva la Cassa Integrazione per i 2 milioni di lavoratori che aspettano da marzo? Si tratta di 1,5 milioni di persone che dipendono dall’INPS e di 500mila che attendono i soldi dal Fondo degli Artigiani che però deve essere rifinanziato e la stragrande maggioranza, spiega oggi Valentina Conte su Repubblica, aspetta ancora i soldi di marzo o aprile o anche di entrambi i mesi. In misura minore, quelli di maggio a cui si sono accodate le più recenti richieste di giugno. Ma se nel caso dell’Inps i soldi non mancano — 17,6 miliardi stanziati dai decreti Cura Italia e Rilancio — nel caso degli artigiani il Cura Italia ha messo solo 60 milioni a fronte di 1,242 miliardi richiesti. Il decreto Rilancio ha integrato le risorse con altri 765 milioni di cui i primi 249 milioni arrivati il 26 di giugno — ... Leggi su nextquotidiano

nzingaretti : Oggi arriva il primo treno di nuova generazione per il trasporto regionale del Lazio. In totale saranno 72, i treni… - N3ssuno76 : #laPessimaAbitudine delle persone, quando arriva l'estate a non lavarsi... - EmilianaCarifi : @24Mattino @Radio24_news @fcancellato @fanpage e poi I SAPIENTONI ci parlano di TSO.... quando il CATTIVO ESEMPIO a… - NeedTFeedTheKid : @olgalamp17 - alla fine è più comoda da trascinarsi dietro e all’estero è sicuramente più utile. Però quando ho fat… - ibdiit : Tutorial di Shopify: Come creare rapidamente un negozio online professionale Quando arriva il momento di costruir… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando arriva Quando arriva la Cassa Integrazione per i 2 milioni di lavoratori che aspettano da marzo? next Jeep Wrangler 2021 aggiunge più funzionalità alla gamma

Il 2021 sarà un anno molto importante per la Jeep Wrangler in quanto segnerà l’arrivo della versione elettrificata del famoso 4×4 con il nome di Jeep Wrangler 4xe. Sarà anche la prima volta che il mod ...

Coronavirus: altri 27 positivi. De Luca: "Così non arriviamo a settembre"

"La politica è tornata pollaio permanente". "Io vado in giro con la mascherina, anche quando il sole batte, e sembro un monaco trappista. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in ...

Il 2021 sarà un anno molto importante per la Jeep Wrangler in quanto segnerà l’arrivo della versione elettrificata del famoso 4×4 con il nome di Jeep Wrangler 4xe. Sarà anche la prima volta che il mod ..."La politica è tornata pollaio permanente". "Io vado in giro con la mascherina, anche quando il sole batte, e sembro un monaco trappista. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in ...