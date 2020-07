Processo tragedia Hotel Rigopiano, slitta l’udienza. (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoValva (Sa) – È stata rinviata al 18 settembre la prima udienza preliminare del Processo sulla tragedia dell’Hotel Rigopiano che si sarebbe dovuta svolgere venerdì mattina presso il tribunale di Pescara. A far slittare l’udienza che prevedeva la presenza di oltre 200 persone, motivi tecnici legati al rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale previste dalle normative anti-contagio da covid19, che hanno spinto il giudice per le indagini preliminari, Gianluca Sarandrea, a differire l’udienza al 18 settembre 2020. Era il 18 gennaio del 2017 quando una slavina travolse e fece crollare l’Hotel Rigopiano di Farindola, in Abruzzo, provocando 29 morti e 11 superstiti. A perdere la vita, tra i clienti dell’Hotel sul Gran Sasso, anche il giovane 28enne originario di Valva, nel salernitano, ... Leggi su anteprima24

EliAl73 : Tragedia di Rigopiano,18 gennaio 2017, 29 vittime. Il processo sta andando avanti di rinvio in rinvio. Prossima udi… - MadonnaRossella : sul vestito: riproduzioni fedeli di alcuni disegni realizzati nel corso della loro tragedia da alcuni BAMBINI PRIGI… - NBCreteregione : TRAGEDIA IN SLITTA SUL RENON. SI VA VERSO IL PROCESSO - -