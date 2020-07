Paura a Napoli, fumo nella stazione di Piazza Cavour (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Momenti di Paura a Napoli all’interno della stazione della Metropolitana Fs di Piazza Cavour, per un incendio di residui contenuti nei tubi di alcune condotte interessate da lavori di manutenzione sul piano intermedio. Probabilmente la causa scatenante sono state le scintille di un flex che hanno incendiato dei residui provocando più fumo che fuoco, Nessuno è rimasto intossicato: solo disagi anche per la temporanea chiusura a scopo precauzionale della stazione in attesa di ripristinare le condizioni di sicurezza per i viaggiatori . Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia. L'articolo Paura a Napoli, fumo nella stazione di Piazza Cavour proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Paura Napoli Paura a Napoli, fumo nero dalla stazione di piazza Cavour: gente in strada e pompieri sul posto Il Mattino Paura a Napoli, fumo nero dalla stazione di piazza Cavour: gente in strada e pompieri sul posto

Ci sarebbe un corto circuito nell’impianto elettrico, alla base del fumo che in questo momento sta venendo fuori dalla stazione Metro di Piazza Cavour. Un principio d’incendio che ha costretto i passe ...

