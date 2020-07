Patrick Mahomes, l'uomo da mezzo miliardo di dollari (Di martedì 7 luglio 2020) Lo sport mondiale ha un nuovo Paperone: è Patrick Mahomes, 25enne giocatore dei Chiefs, team di football americano di Kansas City, che ha firmato fino al 2031 un contratto complessivo da 503 milioni di dollari, che andranno ad aggiungersi ai quasi 28 milioni del contratto in essere, che sarebbe scaduto fra due anni.Una pioggia di soldi che non si era mai vista nello sport di squadra a stelle e strisce, frutto di due stagioni prodigiose con la maglia dei Chiefs, trascinati alla vittoria del campionato Usa per la prima volta nei 50 anni di storia del club.Mahomes sorpassa tutti nella speciale classifica degli atleti più pagati di sempre e si lascia alle spalle fenomeni come il suo amico Lebron James (in carriera contratti per quasi 400 milioni di dollari e non è ancora finita); il gigante della Nba via social ha ironizzato sui nuovi super guadagni di Pat (“ora ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Patrick Mahomes, l'uomo da mezzo miliardo di dollari - filippo898 : RT @Eurosport_IT: Patrick #Mahomes, 24 anni, nella storia: decennale da 503 milioni di dollari. Il suo è l'affare più ricco di sempre nello… - GQitalia : Una cifra che non riusciamo manco a immaginare - sportface2016 : #NFL, il contratto più ricco della storia: #KansasCity blinda Patrick #Mahomes con un contratto di 10 anni del valo… - _aug_10th : Effetti collaterali della monetizzazione -