Panchina Roma, Fonseca trema: c’è già il successore? Tutti i nomi sul taccuino [FOTO] (Di martedì 7 luglio 2020) Panchina Roma – Momento non semplice in casa giallorossa. Sembra (anzi è) una storia vista e rivista, già vissuta a quelle latitudini. Una buona partenza, poi i problemi, extra campo e che si ripercuotono sul terreno di gioco. L’ambiente si sfalda, i tifosi si arrabbiano, la società rimane assente e la squadra annaspa. A pagare? Il “povero” allenatore. L’anno scorso fu Di Francesco, quest’anno è Fonseca. E pensare che solo qualche anno fa il club sfiorava la finale di Champions League. Ma torniamo alla Panchina. Specifichiamo, Fonseca non ha (ancora) pagato. Al momento è saldamente in Panchina, con tanto di fiducia da parte di Pallotta (“Il futuro di Paulo Fonseca non è in dubbio. Ha il mio pieno supporto”). E ci mancherebbe. In teoria sarebbe l’ultima delle cause di Tutti questi ... Leggi su calcioweb.eu

lz_lorenzo : @supplicio12 Fischiato perche a Milano ultima a San Siro di Totti sul 1-3, con migliaia di tifosi anche non rimanis… - sportface2016 : #AsRoma, periodo di incertezza per il club: si pensa ad un'alternativa a #Fonseca #calcio #SerieA - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Panchina della Roma troppo affollata, Giuntoli: 'Se esiste un protocollo, va rispettato' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Panchina della Roma troppo affollata, Giuntoli: 'Se esiste un protocollo, va rispettato' - napolimagazine : CDS - Panchina della Roma troppo affollata, Giuntoli: 'Se esiste un protocollo, va rispettato' -

Ultime Notizie dalla rete : Panchina Roma Il Napoli si arrabbia contro la Roma: “Panchina fuorilegge” La Gazzetta dello Sport Roma, Fonseca in dubbio: Baldini cerca alternative per la panchina

La Roma sta vivendo un momento di grande incertezza societaria, complicata dalla crisi economica post-Covid. Il club giallorosso è in procinto di cambiare proprietario e dunque sembra difficile pensar ...

Futuro panchina Roma, incontro Baldini-Spalletti. E spunta De Rossi

NOTIZIE AS ROMA FUTURO ALLENATORE PANCHINA A RISCHIO – Poco fa vi abbiamo parlato del rischio concreto di un esonero (l’ennesimo della proprietà americana) per Paulo Fonseca, che con le prossime due p ...

La Roma sta vivendo un momento di grande incertezza societaria, complicata dalla crisi economica post-Covid. Il club giallorosso è in procinto di cambiare proprietario e dunque sembra difficile pensar ...NOTIZIE AS ROMA FUTURO ALLENATORE PANCHINA A RISCHIO – Poco fa vi abbiamo parlato del rischio concreto di un esonero (l’ennesimo della proprietà americana) per Paulo Fonseca, che con le prossime due p ...