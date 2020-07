Non sapeva dire se in Paradiso avrebbe scelto Beethoven o Mozart - (Di martedì 7 luglio 2020) Paolo Giordano Se ne è andato all'alba "senza disturbare". I funerali saranno in forma privata Se ne è andato come preferiva, ossia all'alba senza disturbare nessuno. Ennio Morricone era caduto qualche giorno fa, rompendosi lo stesso femore che si era rotto cinque anni fa, ed era stato ricoverato al Campus Biomedico di Roma dove poi ha salutato la vita conservando «sino all'ultimo piena lucidità e grande dignità» come ha fatto sapere la famiglia attraverso il legale Giorgio Assumma, che è stato il prio a dare la notiziqa poi subito rilancita dfa Clement Mimun del Tg5. I funerali saranno in forma privata perché sarebbe stato impossibile altrimenti, visto che Morricone non aveva mai inseguito la popolarità e fuggiva ogni forma di visibilità che non fosse legata alla propria musica. Un uomo d'altri tempi. Con ... Leggi su ilgiornale

per tre mesi non sono riuscita a dormire e ho odiato quella casa che non mi dava più sicurezza e infatti con calma l’abbiamo cambiata. Solo chi ha subito una cosa del genere sa cosa vuol dire e in ...

«Non riesco a crederci, Ennio era un grande amico. È stato l'unico a scrivere musica appositamente per me. Con le sue note non recitavi: eri il personaggio», dice Claudia Cardinale dalla sua casa pari ...

per tre mesi non sono riuscita a dormire e ho odiato quella casa che non mi dava più sicurezza e infatti con calma l'abbiamo cambiata. Solo chi ha subito una cosa del genere sa cosa vuol dire e in ...