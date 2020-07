Medico finisce sotto inchiesta per insulti omofobi: “Frocio di m***a” (Di martedì 7 luglio 2020) E’ successo davvero, nel Varesotto, lo scorso 25 marzo un Medico ha pronunciato frasi omofobe nei confronti di un paziente: “Non è giusto operare questi froci”. A pronunciare le frasi omofobe è stato un Medico, primario dell’azienda sanitaria Sette Laghi, in servizio presso l’ospedale di Cittiglio, nel varesotto. Il Medico è ora sotto inchiesta da parte dell’Ordine dei Medici di Varese per aver pronunciato insulti omofobi contro un paziente. Questo mentre il paziente era sedato e sottoposto ad intervento chirurgico. L’esposto è stato presentato da una persona presente all’intervento. Questa persona ha denunciato il nervosismo senza motivo apparente, del primario, nonostante il paziente stesse reagendo bene all’anestesia generale. Il primario avrebbe dunque cominciato ad insultare il paziente: “Frocio ... Leggi su bloglive

danibona1 : RT @sabrika65: di me, ma non posso più prendermi cura di loro, anche il medico mi ha proibito di averli vicino. Per loro cerco un’adozione… - letiziarocchi2 : RT @sabrika65: di me, ma non posso più prendermi cura di loro, anche il medico mi ha proibito di averli vicino. Per loro cerco un’adozione… - Katya27023330 : RT @sabrika65: di me, ma non posso più prendermi cura di loro, anche il medico mi ha proibito di averli vicino. Per loro cerco un’adozione… - CarriaggioM : RT @sabrika65: di me, ma non posso più prendermi cura di loro, anche il medico mi ha proibito di averli vicino. Per loro cerco un’adozione… - barbara75toud : RT @sabrika65: di me, ma non posso più prendermi cura di loro, anche il medico mi ha proibito di averli vicino. Per loro cerco un’adozione… -

Ultime Notizie dalla rete : Medico finisce Medico finisce sotto inchiesta per insulti omofobi: “Frocio di m***a” BlogLive.it L'impegno di Ruggirello per la mutua del dentista mafioso

«Non so se hai mai sentito parlare di Paolo Ruggirello». L'ex deputato regionale, già definito «il ponte per fare entrare la criminalità mafiosa dentro le istituzioni» nell'ambito dell'operazione anti ...

Adolescente finisce in ospedale dopo una nuotata con gli amici in una piscina naturale

Un adolescente britannico è finito in ospedale in stato di incoscienza dopo aver ... l’adolescente è stato ricoverato per 24 ore e si è ripreso completamente. I medici lo hanno trattenuto finché non è ...

«Non so se hai mai sentito parlare di Paolo Ruggirello». L'ex deputato regionale, già definito «il ponte per fare entrare la criminalità mafiosa dentro le istituzioni» nell'ambito dell'operazione anti ...Un adolescente britannico è finito in ospedale in stato di incoscienza dopo aver ... l’adolescente è stato ricoverato per 24 ore e si è ripreso completamente. I medici lo hanno trattenuto finché non è ...