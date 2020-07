La clausola rescissoria di Lautaro scade oggi: da Barcellona tutto tace, l'Inter può ora pensare al suo rinnovo (Di martedì 7 luglio 2020) L'Inter può dormire sogni tranquilli, a meno di clamorosi colpi di scena dell'ultimo minuto il Barcellona non soffierà Lautaro Martinez ai nerazzurri pagando la clausola rescissoria da 111 milioni di euro che è presente nel contratto del giovane centravanti argentino. La suddetta clausola scadrà tra poche ore e al momento dalla Catalogna tutto tace: in questi mesi si è parlato spesso del possibile trasferimento al Barcellona dell'argentino in vista dell'anno prossimo ma i blaugrana, seppur... Leggi su 90min

