Kenya, in aumento i nuovi casi e le violenze contro le donne (Di martedì 7 luglio 2020) In Africa il Covid-19 ha contagiato finora 476.509 persone di cui 227 mila ricoverate in strutture sanitarie, mentre le persone decedute sono 11.360. I Paesi più colpiti sono il Sudafrica con 196.750 contagiati, l’Egitto con 75.253 e la Nigeria con 28.711. In Kenya i casi sono 7.886 (di cui 2.287 ricoverati) e i morti 160. Tuttavia, secondo un’indagine pubblicata dall’istituto di ricerca medica nazionale Kemri, basata sui dati dei keniani che hanno donato il sangue negli ultimi mesi sarebbero oltre … Continua L'articolo Kenya, in aumento i nuovi casi e le violenze contro le donne proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

RadioBullets : #7luglio ???? Kenya, indagine sull’aumento della violenza contro donne e ragazze durante la pandemia di #Coronavirus - sadape54 : Covid-19, in Kenya si attende un aumento dei casi ma c’è chi pensa che il peggio sia passato - giovanniproto67 : I casi di coronavirus del Kenya sono i 7000 con l'aumento delle infezioni -

Ultime Notizie dalla rete : Kenya aumento Kenya, in aumento i nuovi casi e le violenze contro le donne Il Manifesto Kenya, in aumento i nuovi casi e le violenze contro le donne

In Africa il Covid-19 ha contagiato finora 476.509 persone di cui 227 mila ricoverate in strutture sanitarie, mentre le persone decedute sono 11.360. I Paesi più colpiti sono il Sudafrica con 196.750 ...

AFRICA/KENYA - “Siano le famiglie a curare l’educazione affettiva dei figli” dicono i Vescovi

Nairobi (Agenzia Fides) – "I genitori hanno il privilegio e l'obbligo dato da Dio di dare la vita e di educare i figli, specialmente in materia di virtù, valori e costruzione del carattere, compresa l ...

In Africa il Covid-19 ha contagiato finora 476.509 persone di cui 227 mila ricoverate in strutture sanitarie, mentre le persone decedute sono 11.360. I Paesi più colpiti sono il Sudafrica con 196.750 ...Nairobi (Agenzia Fides) – "I genitori hanno il privilegio e l'obbligo dato da Dio di dare la vita e di educare i figli, specialmente in materia di virtù, valori e costruzione del carattere, compresa l ...