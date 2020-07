Insulti razzisti | ‘Donna e pure nera | pensa di avere diritti’ | VIDEO (Di martedì 7 luglio 2020) Terribili ed indicibili Insulti razzisti, un giovane che milita per una società calcistica piemontese vomita il peggio del peggio. Ora dovrà pagare. Desta sconcerto un VIDEO contenente alcuni gravi Insulti razzisti esclamati da un giovane evidentemente privo di coscienza civile e di ritegno. LEGGI ANCHE –> Vasco Rossi, Insulti e minacce di morte: “Bastardo tossicodipendente … L'articolo Insulti razzisti ‘Donna e pure nera pensa di avere diritti’ VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

