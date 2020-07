Gemelle siamesi unite per la testa separate con successo all’Ospedale Bambino Gesù: primo caso al Mondo (Di martedì 7 luglio 2020) All’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù sono state separate con successo due gemelline siamesi centrafricane unite per la testa. È il primo caso in Italia – e probabilmente l’unico al Mondo (in letteratura non sono descritte operazioni simili) – di intervento riuscito su una coppia di ‘craniopagi totali posteriori’, una tra le più rare e complesse forme di fusione a livello cranico e cerebrale. Posizionate nuca contro nuca, avevano in comune la scatola cranica e gran parte del sistema venoso. Oltre un anno di preparazione e di studio con l’ausilio sistemi di imaging avanzato e di simulazione chirurgica, culminato in tre interventi delicatissimi. L’ultimo, la separazione definitiva, il 5 giugno scorso, con un’operazione di 18 ore e l’impegno di oltre 30 persone tra medici e infermieri. A un mese di ... Leggi su meteoweb.eu

La nascita di una coppia di siamesi "è un evento raro e, tra le varie tipologie, i gemelli uniti per la testa (craniopagi) sono i più rari: 1 su 2,5 milioni di nati vivi, 5 casi ogni 100.000 gemelli, ...

