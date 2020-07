Fiammetta Cicogna in abito da sposa per il battesimo delle figlie? (Foto) (Di martedì 7 luglio 2020) Fiammetta Cicogna ha confuso ­­un po’ tutti con le Foto del battesimo delle figlie e mostrandosi con un abito bianco che sembra da sposa. Fiammetta Cicogna e Carl Hirschmann si sono sposati? Sembra di no ma l’abito indossato dalla modella a cui ha aggiunto anche il velo ha fatto pensare a molti che la coppia volesse festeggiare tutto con un solo evento. Per il momento c’è stato solo il battesimo delle bellissime gemelle Gioia e Gaia, i fan di Fiammetta e Carl devono attendere ancora per il sì. Prove di matrimonio? L’abito indossato dalla Cicogna firmato da Andrea Incontri, la Foto in bianco e nero, il tulle che le copriva il viso e il décolleté, facile pensare che si trattasse del giorno delle nozze. Poi sono apparse le bimbe tra le braccia del papà, Fiammetta ha indossato un cappello e il mistero è ... Leggi su ultimenotizieflash

safeincats : @starryboyyy sì come fiammetta cicogna - heilouis : raga ma voi lo guardavate wild con fiammetta cicogna? io amavo troppo quel programma e ci sono rimasta malissimo qu… - AndreaGalastro : cose di cui non sapevo di avere bisogno: la maglietta di alessandro brandizzata fiammetta cicogna #temptationisland - Greisall : ma voi lo ricordate wild su italia uno?? quella cosa un po’ trash con Fiammetta Cicogna?? bo io adoravo -

Fiammetta Cicogna ha confuso ­­un po' tutti con le foto del battesimo delle figlie e mostrandosi con un abito bianco che sembra da sposa. Fiammetta Cicogna e Carl Hirschmann si sono sposati? Sembra di ...

