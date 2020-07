Ennio Morricone, murale a Trastevere (Di martedì 7 luglio 2020) Lo street artist Harry Grab ha deciso di omaggiare Ennio Morricone con un murale in via delle Fratte, a Trastevere, il rione della capitale più amato dal grande compositore. Il maestro è raffigurato con un’aureola in testa mentre con una mano tiene la statuetta del Premio Oscar, con l’altra invita al silenzio con l’indice portato alla bocca. Come nella copertina del suo libro Inseguendo quel suono. Come il silenzio che ha lasciato la sua morte. Mario Bonito L'articolo Ennio Morricone, murale a Trastevere proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

