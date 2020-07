Dl Semplificazioni: limiti a abuso d’ufficio Conte: «Gestione sofferta, ma convergenza» Dal Mose alla Tav: ecco le opere «sbloccate» (Di martedì 7 luglio 2020) Il premier, dopo il lungo vertice notturno, illustra il testo approvato «salvo intese». abuso d’ufficio: danno erariale solo se c’è dolo. Appalti senza gara fino a 5 milioni Leggi su corriere

Ultime Notizie dalla rete : Semplificazioni limiti Semplificazioni, Conte annuncia il via libera a 130 opere: ma vigilanza alta contro la criminalità Corriere della Sera Decreto Semplificazioni 2020: cosa contiene, tutte le novità

Quarantotto articoli ripartiti in cento pagine, con alcuni aspetti chiave che abbiamo già delineato in questo articolo e che ormai sono noti a tutti. Dopo il rinvio della scorsa settimana, alla fine è ...

Conte promette una "rivoluzione": appalti veloci, P.A. digitale. Al via 130 opere

Roma, 7 lug. (askanews) - L'Italia deve "attraversare questo guado", per farlo serve "una rivoluzione" perché "non possiamo ripristinare la normalità" che "significa correre sempre al di sotto della m ...

