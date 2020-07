Decreto Semplificazioni 2020: cosa contiene, tutte le novità (Di martedì 7 luglio 2020) Decreto Semplificazioni 2020: cosa contiene, tutte le novità Quarantotto articoli ripartiti in cento pagine, con alcuni aspetti chiave che abbiamo già delineato in questo articolo e che ormai sono noti a tutti. Dopo il rinvio della scorsa settimana, alla fine è stato trovato l’accordo sul Decreto Semplificazioni, in una lunga riunione nella notte del 6 luglio 2020. Il Decreto è stato approvato con la formula “salvo intese”: in breve significa che sarà possibile effettuare delle modifiche sugli articoli del testo prima che sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In ogni caso, hanno rassicurato dal governo, le modifiche sarebbero solo di natura tecnica, non politica. Decreto Semplificazioni 2020: i temi centrali I temi principali del Decreto Semplificazioni riguardano le opere pubbliche e gli interventi nel settore ... Leggi su termometropolitico

