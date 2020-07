De Santis: assunti primi 117 assistenti su 1.300 in graduatoria (Di martedì 7 luglio 2020) Roma – “La sicurezza si costruisce innanzitutto partendo dalla coesione sociale e dalla protezione dei soggetti piu’ deboli, mettendo sempre al centro i diritti. Nella nostra attivita’ di riprogrammazione degli organici dell’ente abbiamo tagliato gli sprechi e destinato finalmente fondi a settori nevralgici che devono essere rafforzati. I nuovi agenti di Polizia locale ed i nuovi assistenti sociali incarnano perfettamente il nostro approccio che concepisce in modo integrato sicurezza e protezione sociale”. Lo scrive su Facebook l’assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis. “Continuiamo a programmare e a garantire l’inserimento di energie fresche e nuove competenze per rafforzare i servizi. Abbiamo pubblicato una graduatoria per titoli che include oltre 1.300 assistenti sociali. I primi 117 vengono assunti per ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Santis assunti De Santis: assunti primi 117 assistenti su 1.300 in graduatoria RomaDailyNews Stefania Agostini lascia la direzione divisione congressi ed eventi di Italian Exhibition Group

Stefania Agostini lascia dopo vent’anni di successi la direzione della divisione eventi e congressi di IEG – Italian Exhibition Group in capo alla quale era dal 2000 nell’allora Convention Bureau dell ...

Congressi IEG. Lascia la Agostini, al suo posto Fabio De Santis

Dopo vent’anni Stefania Agostini lascia la direzione della divisione eventi e congressi di IEG – Italian Exhibition Group in capo alla quale era dal 2000 nell’allora Convention Bureau della Riviera di ...

Stefania Agostini lascia dopo vent’anni di successi la direzione della divisione eventi e congressi di IEG – Italian Exhibition Group in capo alla quale era dal 2000 nell’allora Convention Bureau dell ...Dopo vent’anni Stefania Agostini lascia la direzione della divisione eventi e congressi di IEG – Italian Exhibition Group in capo alla quale era dal 2000 nell’allora Convention Bureau della Riviera di ...