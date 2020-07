Dal Brasile la conferma di Bolsonaro: “Positivo al coronavirus” (Di martedì 7 luglio 2020) Dagli Stati Uniti era arrivata questa mattina l’indiscrezione, confermata poi dalla stampa brasiliana. Il presidente Bolsonaro si era sottoposto al test per capire se fosse positivo o meno al covid 19. L’uomo che ha sempre detto di non temere il virus, è andato in giro per mesi senza indossare mascherine e condannando il suo paese a diventare uno tra i più colpiti al mondo, con migliaia e migliaia di morti, alla fine toccherà con mano quello che significa ammalarsi. Pochi minuti fa è infatti arrivata la conferma della sua positività. Ad annunciare la notizia, è stato lo stesso Bolsonaro che ha spiegato cosa è successo nelle ultime ore. Bolsonaro POSITIVO AL CORONAVIRUS: LE ULTIME NOTIZIE DAL Brasile Bolsonaro, nel corso di un incontro con i giornalisti nel Palazzo dell’Alvorada ha parlato dei risultati ... Leggi su ultimenotizieflash

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Brasile dal 20 luglio vaccino sarà testato sugli umani #coronavirus - ilfoglio_it : Bolsonaro dice di avere i sintomi del Covid e attende l'esito del tampone. Qui @ceciliasala racconta come in Brasil… - dustypoems : RT @frittelladimele: Dal Brasile dicono che Bolsonaro stia usando questa storia (probabilmente falsa) per fare propaganda e annunciare poi… - frittelladimele : Dal Brasile dicono che Bolsonaro stia usando questa storia (probabilmente falsa) per fare propaganda e annunciare p… - mario_perifano : RT @limesonline: ???????? Covid-19 è un pretesto: in Brasile, è Bolsonaro (positivo al coronavirus) contro lo Stato profondo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Brasile Dal Brasile a Montano Antilia: coppia finisce in quarantena SalernoToday Brasile: ambasciatore Usa farà test Covid dopo incontro con Bolsonaro nel fine settimana

Brasilia, 07 lug 13:26 - (Agenzia Nova) - L'ambasciatore degli Stati Uniti in Brasile, Todd Chapman ... e circondato tra gli altri dallo stesso Chapman, dal capo gabinetto della presidenza, Walter ...

Coronavirus Usa, boom contagi: 55mila nuovi casi in un giorno

La Cina, primo Paese a fare i conti con l'emergenza coronavirus, segnala 83.565 casi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Il Brasile ha raggiunto lunedì 1.623.284 casi confermati di coronavirus: lo r ...

Brasilia, 07 lug 13:26 - (Agenzia Nova) - L'ambasciatore degli Stati Uniti in Brasile, Todd Chapman ... e circondato tra gli altri dallo stesso Chapman, dal capo gabinetto della presidenza, Walter ...La Cina, primo Paese a fare i conti con l'emergenza coronavirus, segnala 83.565 casi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Il Brasile ha raggiunto lunedì 1.623.284 casi confermati di coronavirus: lo r ...