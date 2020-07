Covid-19 e gravidanza: i primi dati su come sono andate le cose in Italia (Di martedì 7 luglio 2020) Presentati in un webinar i dati preliminari di un progetto di ricerca nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità. Si conferma che l'impatto su mamme e neonati è meno grave che per altre malattie respiratorie virali come Sars, Mers e influenza H1N1 di Valentina Murelli Le prime notizie Italiane sugli effetti dell'infezione da Sars-Cov2 in gravidanza sono buone: anche nel nostro paese, come anticipato dai dati provenienti dalla Cina e dal Regno Unito, gli esiti materni e (...) - Attualità / , gravidanza, Neonati, Nascita, Coronavirus Leggi su feedproxy.google

prugnomkin : #Bolsonaro ha I sintomi del coronavirus ma lui pur di negare la positività al Covid-test ammetterebbe quella al tes… - OggiScienza : #COVID?19: secondo i primi dati italiani @istsupsan, l'impatto su mamme e neonati è stato meno grave rispetto ad al… - MatMaz72 : RT @dcirioli: Più facili le dimissioni “protette” (cioè nei periodi di gravidanza, maternità, matrimonio, etc.) durante emergenza Covid: ba… - dcirioli : Più facili le dimissioni “protette” (cioè nei periodi di gravidanza, maternità, matrimonio, etc.) durante emergenza… - Cristoforo_P : Covid-19 e gravidanza: i primi dati su come sono andate le cose in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid gravidanza Covid-19 e gravidanza: i primi dati su come sono andate le cose in Italia OggiScienza Jair Bolsonaro positivo al tampone e le altre notizie sul virus

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è risultato positivo al tampone per il covid-19. Lo ha annunciato al paese in un messaggio in diretta tv. Fin dall’inizio della pandemia il presidente, che ha 6 ...

Corsi pre-parto: dove farli in città

Quando si è in gravidanza, ottenere delle risposte fornite da esperti e professionisti può essere solo che un vantaggio per rendere le future mamme più consapevoli e preparate per il grande giorno. Se ...

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è risultato positivo al tampone per il covid-19. Lo ha annunciato al paese in un messaggio in diretta tv. Fin dall’inizio della pandemia il presidente, che ha 6 ...Quando si è in gravidanza, ottenere delle risposte fornite da esperti e professionisti può essere solo che un vantaggio per rendere le future mamme più consapevoli e preparate per il grande giorno. Se ...