Covid-19, a Paolisi due cittadini in quarantena fiduciaria (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDue cittadini di Paolisi sono in quarantena fiduciaria con sorveglianza attiva”. Lo annuncia il sindaco del comune caudino, Umberto Maietta. “Per dovere di trasparenza nei confronti della nostra gente – dice – comunico che l’Asl di Benevento ha provveduto a mettere due nostri concittadini in quarantena fiduciaria con sorveglianza attiva”. Il primo cittadino precisa: “Si tratta di due persone che hanno avuto contatti sporadici con i due positivi di Rotondi. Nessuno dei due presenta sintomi e la situazione è pienamente sotto controllo. Nei prossimi giorni, l’Asl provvederà ad effettuare i tamponi”.“Tutto ciò – afferma Maietta – evidenzia la necessità di stare attenti, di usare le mascherine quando si è in mezzo alla gente e di evitare assembramenti. Non ... Leggi su anteprima24

