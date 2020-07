Coronavirus, c’è la decisione: troppi casi, sospesi tutti i voli in arrivo dal Bangladesh (Di martedì 7 luglio 2020) sospesi i voli dal Bangladesh. «Ho appena disposto la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito del numero significativo di casi positivi al covid 19 riscontrati sull’ultimo aereo arrivato ieri a Roma. La quarantena per chi viene da Paesi extra UE ed extra Schengen è già prevista ed è confermata. Ma dopo tutti i sacrifici fatti non possiamo permetterci di importare contagi dall’estero. Meglio continuare a seguire la linea della massima prudenza», lo rende noto il Ministro della Salute Roberto Speranza. Volo Dacca Roma del 6 luglio: 21 i positivi accertati sin qui Intanto non sono ancora terminate le operazioni dei test ma sono già saliti a 21 i passeggeri del volo speciale autorizzato dall’ENAC diretto da Dacca (Bangladesh) atterrato ieri nel pomeriggio all’aeroporto di Fiumicino risultati ... Leggi su ilcorrieredellacitta

